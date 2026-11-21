Домакините от Сливен спечелиха две отборни титли в първия ден на открития международен турнир по джудо "Сините камъни къп“, който се провежда в зала "Васил Левски“.

В надпреварата се включиха 183 състезатели от 23 клуба от България, Турция и Египет, съобщиха от Българската федерация по джудо.

При най-малките участници, във възрастовата група на 6-годишните, първото място в отборното класиране зае сливенският клуб „Биоком“. Неговите представители завоюваха два златни и два сребърни медала, с което заслужиха шампионската титла.

При 18-годишните триумфира друг клуб от града – „Хаджи Димитър“. Състезателите му записаха впечатляващо представяне, като спечелиха общо 13 отличия – шест златни, един сребърен и шест бронзови медала.

Във възрастовата група на 8-годишните победител в отборното класиране стана египетският клуб „Нюгиза“, чиито представители завършиха с три златни, един сребърен и един бронзов медал.

Международният турнир продължава в неделя с останалите възрастови категории. Очаква се към участниците да се присъединят и състезатели от Азербайджан, Косово и Република Северна Македония, което ще увеличи международното присъствие на татамито в Сливен.

Кулминацията на състезанието ще бъде отборната надпревара, в която участниците ще се борят за общ награден фонд от 4000 евро.

Победителите ще получат 2000 евро, завършилите на второ място ще бъдат наградени с 1500 евро, а бронзовите медалисти ще си тръгнат с 500 евро.