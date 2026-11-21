Близо 200 състезатели от 23 клуба стартират в първия ден на второто издание на турнира по джудо "Сините камъни къп" в Сливен.

На татамито ще излязат млади представители от Турция, Египет и България. Схватките са в зала "Васил Левски".

В неделния ден надпреварата ще продължи за по-големите и ще завърши със срещи в отборната надпревара, за която е предвиден награден фонд от 4000 евро. Отборът победител ще получи 2000 евро, сребърните медалисти - 1500 евро, а бронзовите - 500.

В неделя ще стартират още състезатели от Азербайджан, Косово и Република Северна Македония, съобщават от БФ Джудо.