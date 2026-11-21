Русе е домакин на Държавното първенство по карате за всички възрасти – втора фаза този уикенд. Надпреварата се организира от Българска Национална Федерация Карате с подкрепата на Община Русе и ще събере най-добрите състезатели у нас в "Арена Русе".

За участие в шампионата са подадени над 650 заявки, като в надпреварата ще се включат около 500 състезатели от 30 отбора от цялата страна.

Съдийският и реферският състав ще бъде изцяло от български съдии, което гарантира висок професионализъм и обективност при оценяването на срещите, обявиха от централата.