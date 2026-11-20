Управителният съвет на Българската федерация по таекуондо (БФТ) насрочи извънредно Общо събрание за 19 декември 2026 година. То ще се проведе в хотел "Маринела“ в София, като на него предстои да бъдат взети важни решения за бъдещото управление на организацията.

Заседанието на Управителния съвет, проведено на 19 ноември, започна с минута мълчание в памет на Слави Бинев. То премина при пълен кворум, като част от членовете, които не са могли да присъстват лично, са били представлявани от упълномощени лица.

Сред присъстващите е бил и адвокат, упълномощен да представлява члена на Управителния съвет Ния Темиз.

Основен акцент в заседанието беше определянето на дата за извънредното Общо събрание, както и изборът на представител на федерацията до излъчването на нов председател.

С решение от 19 ноември Управителният съвет упълномощи Александър Минев да представлява Българската федерация по таекуондо до провеждането на Общото събрание на 19 декември.

Бяха приети и решения, свързани с организацията на предстоящия форум, включително сформирането на временна работна избирателна комисия и мандатна комисия, които ще отговарят за нормалното протичане на процедурата.

Крайният срок за подаване на кандидатури за нов председател на БФТ е 3 декември 2026 година до 23:59 часа българско време.

По време на заседанието е взето и решение относно треньора на Християн Георгиев, който ще стане първият български състезател по таекуондо, получил право на участие във финалния турнир Grand Prix.

Обсъдени са били и въпроси, свързани с управлението на електронните канали и профилите на федерацията в социалните мрежи. Според предоставената информация достъпът на отговарящото за тях лице е бил отнет без предварително уведомяване, като се твърди, че това е станало неправомерно.

На предстоящото Общо събрание ще бъдат разгледани няколко основни въпроса, сред които избор на нов Управителен съвет и изпълнителен директор, представяне на отчет за дейността на федерацията и промени в Устава, свързани с реда и начина за свикване на Общото събрание.

Заради висящо производство в Търговския регистър е проведено и второ заседание на Управителния съвет, на което са приети идентични решения.