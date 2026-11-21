Близо 500 състезатели от 30 клуба в страната участват в Държавното първенство по карате за всички възрасти – втора фаза, което се провежда в зала „Арена Русе“. Турнирът беше официално открит днес и ще продължи и утре.

Това каза за БТА Николай Цанев - президент на Българската национална федерация по карате (БНФК), която организира надпреварата със съдействието на Община Русе.

Той добави, че в рамките на двата състезателни дни каратистите премерват сили в дисциплините ката и кумите – индивидуално и отборно. Днес се състезават децата до 14 години, а утре на татамито ще излязат кадети, юноши, мъже и жени.

Цанев изрази удовлетворение от организацията и условията в зала „Арена Русе“.

"Една страхотна организация, една страхотна зала, която ни е предоставена от домакините и един хубав турнир с добра конкуренция и бъдещи шампиони, които да ни представляват пред Европа и света", каза още Цанев.

Той коментира пред БТА и темата за комуникацията на БНФК със спортното министерство. По думите му засега няма съществен резултат от разговорите, но изрази надежда проблемите да бъдат решени и от началото на следващата година работата да протича нормално.

/АВ/