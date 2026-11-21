Избраният за председател на Българската федерация по борба Тодор Ангелов изрази сериозно притеснение от продължаващите спорове около избора на новото ръководство. По думите му подадените жалби възпрепятстват поемането на управлението и създават организационни затруднения в навечерието на важна година за българската борба.

Ангелов коментира ситуацията по време на 20-ото издание на международния турнир по свободна борба за кадети "Русенски легенди“, който се провежда в спортна зала „Дунав“ в Русе.

"Ситуацията е много неприятна. Има жалби, които ще се опитаме да обединим в една, за да може възможно най-скоро да отпаднат и да влезем в правото си да управляваме федерацията“, заяви Ангелов.

Той уточни, че развитието на случая зависи от съответните процедури и на този етап не може да се ангажира с конкретен срок за окончателното му разрешаване.

Според него забавянето е особено притеснително предвид предстоящите важни международни състезания и необходимостта от навременна подготовка за олимпийския цикъл.

"Лошо е, защото е предолимпийска година. Тя не чака. Предстоят рейтингови турнири, в които трябва да участваме“, подчерта избраният председател на федерацията.

Ангелов изрази надежда, че административните пречки ще бъдат преодолени възможно най-скоро, за да могат националните състезатели да се подготвят пълноценно за предстоящите предизвикателства. Основната цел остава спечелването на олимпийски квоти за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година в класическия и свободния стил, както и в женската борба.

Той обърна внимание и на необходимостта от повече състезания за подрастващите, като даде висока оценка на организацията на турнира "Русенски легенди“.

"Това са много хубави турнири, организирани прекрасно. Всичко е на ниво. Необходими са повече такива състезания, за да виждаме младите деца да растат в борбата, защото в тях е бъдещето и на тях разчитаме. Колкото повече такива турнири има, толкова по-добре“, каза Ангелов.

В юбилейното 20-о издание на надпреварата участват млади борци от България, Румъния, Молдова и Северна Македония. Турнирът се провежда в отборен формат, а за първи път организаторите ще връчат специална купа в памет на Стефан Николов на най-добре представилия се състезател.

Домакин на събитието е спортният клуб по борба "Юнак-Локомотив“ – Русе, със съдействието на Община Русе и под патронажа на кмета Пенчо Милков.

Турнирът "Русенски легенди“ е създаден през 2006 година в чест на шестима изтъкнати русенски борци – Валентин Йорданов, Иван Илиев, Огнян Николов, Рахмат Сукра, Валентин Гецов и Валентин Савов.