Избраният за председател на Българската федерация по борба изрази притеснение от забавянето на управленските процедури и последиците за подготовката на националните състезатели
Избраният за председател на Българската федерация по борба Тодор Ангелов изрази сериозно притеснение от продължаващите спорове около избора на новото ръководство. По думите му подадените жалби възпрепятстват поемането на управлението и създават организационни затруднения в навечерието на важна година за българската борба.
Ангелов коментира ситуацията по време на 20-ото издание на международния турнир по свободна борба за кадети "Русенски легенди“, който се провежда в спортна зала „Дунав“ в Русе.
"Ситуацията е много неприятна. Има жалби, които ще се опитаме да обединим в една, за да може възможно най-скоро да отпаднат и да влезем в правото си да управляваме федерацията“, заяви Ангелов.
Той уточни, че развитието на случая зависи от съответните процедури и на този етап не може да се ангажира с конкретен срок за окончателното му разрешаване.
Според него забавянето е особено притеснително предвид предстоящите важни международни състезания и необходимостта от навременна подготовка за олимпийския цикъл.
"Лошо е, защото е предолимпийска година. Тя не чака. Предстоят рейтингови турнири, в които трябва да участваме“, подчерта избраният председател на федерацията.
Ангелов изрази надежда, че административните пречки ще бъдат преодолени възможно най-скоро, за да могат националните състезатели да се подготвят пълноценно за предстоящите предизвикателства. Основната цел остава спечелването на олимпийски квоти за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година в класическия и свободния стил, както и в женската борба.
Той обърна внимание и на необходимостта от повече състезания за подрастващите, като даде висока оценка на организацията на турнира "Русенски легенди“.
"Това са много хубави турнири, организирани прекрасно. Всичко е на ниво. Необходими са повече такива състезания, за да виждаме младите деца да растат в борбата, защото в тях е бъдещето и на тях разчитаме. Колкото повече такива турнири има, толкова по-добре“, каза Ангелов.
В юбилейното 20-о издание на надпреварата участват млади борци от България, Румъния, Молдова и Северна Македония. Турнирът се провежда в отборен формат, а за първи път организаторите ще връчат специална купа в памет на Стефан Николов на най-добре представилия се състезател.
Домакин на събитието е спортният клуб по борба "Юнак-Локомотив“ – Русе, със съдействието на Община Русе и под патронажа на кмета Пенчо Милков.
Турнирът "Русенски легенди“ е създаден през 2006 година в чест на шестима изтъкнати русенски борци – Валентин Йорданов, Иван Илиев, Огнян Николов, Рахмат Сукра, Валентин Гецов и Валентин Савов.