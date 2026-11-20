Локомотив София е новият отборен шампион на България по бокс при юношите. Младите състезатели на столичния клуб заслужиха титлата след приключването на втория кръг на Държавното лично-отборно първенство (ДЛОП), което се проведе в Пловдив.

Надпреварата събра повече от 150 боксьори от близо 50 клуба от цялата страна, а двубоите преминаха при сериозна конкуренция в отделните категории.

Представителите на Локомотив София се отличиха със силно представяне и завоюваха общо седем медала – три златни, два сребърни и два бронзови. Тези резултати им осигуриха първото място в отборното класиране на турнира в Пловдив.

На втора позиция завършиха състезателите на Лаута, които спечелиха четири отличия – две златни и две сребърни.

Третото място зае Левски София със седем медала. Боксьорите на "сините“ се поздравиха с две титли, едно сребърно и четири бронзови отличия.

Вторият кръг на първенството беше решаващ и за определянето на крайното отборно класиране за годината.

След резултатите от двата проведени кръга Локомотив София оглави подреждането и заслужи шампионската титла при юношите.

На второ място в генералното класиране остана ЦСКА, чиито представители завършиха четвърти в турнира в Пловдив.

Третата позиция за сезона заеха младите боксьори на Левски София.