Два национални рекорда при мъжете бяха подобрени в четвъртия ден на Държавното лично-отборно първенство по плуване, което се провежда в басейн „Парк Арена ОЗК“ в Бургас.

Дарен Кирилов продължи отличното си представяне в края на годината, след като постави нов национален рекорд на 100 метра гръб. 19-годишният състезател на клуб „Доростол“ триумфира във финала с време 51.49 секунди, подобрявайки с близо секунда досегашното върхово постижение на Калоян Левтеров.

С нов национален рекорд се отличи и Тонислав Събев в дисциплината 50 метра бруст. Представителят на клуб „Царевец“ спечели златния медал с резултат 26.77 секунди, като подобри с шест стотни от секундата собственото си досегашно върхово постижение.

Силните резултати на двамата плувци бяха сред акцентите на четвъртия състезателен ден в Бургас.

Сред останалите победители се нареди Петър Мицин, който спечели златния медал на 200 метра бътерфлай.

При жените Габриела Георгиева триумфира на 50 метра гръб, а Диана Петкова завоюва първото място на 100 метра бруст.

Държавното лично-отборно първенство продължава в Бургас, като събира водещите български плувци в заключителната част на състезателната година.