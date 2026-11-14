БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 00:50 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Теодор Цветков стана първият българин, преплувал пет километра в Мъртво море

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Ултраплувецът от Русе се включи в международна инициатива за опазване на природния обект и получи отличието "Пазител на Мъртво море“

Теодор Цветков стана първият българин, преплувал пет километра в Мъртво море
Слушай новината

Българският ултраплувец Теодор Цветков обяви, че е станал първият българин, преодолял разстояние от пет километра в Мъртво море. С постижението си русенецът се включи в инициатива, насочена към опазването на един от най-необикновените природни обекти на планетата.

Цветков сподели новината в социалните мрежи, като обърна внимание на сериозните екологични проблеми, пред които е изправено Мъртво море.

"Мъртво море се намира в най-ниската точка на земната суша, но днес е изправено пред сериозен екологичен проблем. Водното му ниво спада и това застрашава едно от най-необикновените природни богатства на нашата планета“, написа плувецът.

Самото предизвикателство се оказало необичайно дори за опитен състезател като Цветков. Специфичните условия и течението първоначално улеснили плуването, но впоследствие отвели участниците към брега, където острите солни кристали се превърнали в сериозно препятствие.

Българинът получил няколко порезни рани по ръката, а контактът със силно солената вода допълнително засилил болката. Въпреки трудностите той успял да завърши петкилометровото изпитание.

След успешното участие Цветков бил удостоен с отличието „Пазител на Мъртво море“. Ултраплувецът подчерта, че приема признанието не само като награда за постигнатото, но и като отговорност да продължи да привлича общественото внимание към опазването на водните ресурси.

"Вярвам, че природата не е наследство само от миналото, а отговорност към бъдещето. Един ден искам децата ни да могат да видят тези места не само на снимки, а да ги преживеят със собствените си очи. Защото не е достатъчно просто да откриваме света. Трябва и да се грижим за него“, заяви Цветков.

Това е поредното значимо предизвикателство в кариерата на българския плувец. По-рано през годината той завърши успешно престижното изпитание Ice Sevens, превръщайки се в шестия човек в света, преплувал ледена миля на всеки от седемте континента във вода с температура под 5 градуса по Целзий.

Теодор Цветков е и трикратен рекордьор на Гинес, като през годините съчетава екстремните си спортни постижения с благотворителни и екологични инициативи. Основна част от неговата дейност е насочена към опазването на световните водни ресурси и насърчаването на отговорното отношение към природата.

Свързани статии:

За силата на човешката воля: Теодор Цветков преплува 2 километра във вода под 5°
За силата на човешката воля: Теодор Цветков преплува 2 километра във вода под 5°
63 часа във вода под 5 градуса – време изпълнено с болка,...
Чете се за: 02:40 мин.
#Теодор Цветков #Мъртво море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
1
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
2
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за повторни подвеждащи промоции
4
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за...
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд България"
5
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд...
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал
6
Тежка катастрофа затвори за часове Е79 край Монтана, има загинал

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Други спортове

Иво Балабанов спечели балканската титла по крос кънтри, Девора Аврамова със сребро в Койнаре
Иво Балабанов спечели балканската титла по крос кънтри, Девора Аврамова със сребро в Койнаре
Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сайтама по БНТ 3 Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сайтама по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България" БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"
Чете се за: 02:20 мин.
Спортни новини 14.11.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 14.11.2026 г., 12:25 ч.
Димитър Михайлов обяви кандидатурата си за председател на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов обяви кандидатурата си за председател на Българската федерация по таекуондо
Чете се за: 04:20 мин.
Калина Стефанова в предаването "Аз съм" Калина Стефанова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“ Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“ 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Standard and Poor’s промени перспективата пред рейтинга на страната на стабилна Standard and Poor’s промени перспективата пред рейтинга на страната на стабилна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ отвориха въздушното си пространство, но близо 10 000 полета са...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Войната в Украйна: САЩ, Китай и Русия няма да коментират Киев по...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Плащането на Дунав мост при Русе преминава към автоматизирана система
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Протест на шофьори заради затварянето на пътя Якоруда - Юндола за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ