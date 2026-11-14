Теодор Цветков стана първият българин, преплувал пет километра в Мъртво море

Българският ултраплувец Теодор Цветков обяви, че е станал първият българин, преодолял разстояние от пет километра в Мъртво море. С постижението си русенецът се включи в инициатива, насочена към опазването на един от най-необикновените природни обекти на планетата.

Цветков сподели новината в социалните мрежи, като обърна внимание на сериозните екологични проблеми, пред които е изправено Мъртво море.

"Мъртво море се намира в най-ниската точка на земната суша, но днес е изправено пред сериозен екологичен проблем. Водното му ниво спада и това застрашава едно от най-необикновените природни богатства на нашата планета“, написа плувецът.

Самото предизвикателство се оказало необичайно дори за опитен състезател като Цветков. Специфичните условия и течението първоначално улеснили плуването, но впоследствие отвели участниците към брега, където острите солни кристали се превърнали в сериозно препятствие.

Българинът получил няколко порезни рани по ръката, а контактът със силно солената вода допълнително засилил болката. Въпреки трудностите той успял да завърши петкилометровото изпитание.

След успешното участие Цветков бил удостоен с отличието „Пазител на Мъртво море“. Ултраплувецът подчерта, че приема признанието не само като награда за постигнатото, но и като отговорност да продължи да привлича общественото внимание към опазването на водните ресурси.

"Вярвам, че природата не е наследство само от миналото, а отговорност към бъдещето. Един ден искам децата ни да могат да видят тези места не само на снимки, а да ги преживеят със собствените си очи. Защото не е достатъчно просто да откриваме света. Трябва и да се грижим за него“, заяви Цветков.

Това е поредното значимо предизвикателство в кариерата на българския плувец. По-рано през годината той завърши успешно престижното изпитание Ice Sevens, превръщайки се в шестия човек в света, преплувал ледена миля на всеки от седемте континента във вода с температура под 5 градуса по Целзий.

Теодор Цветков е и трикратен рекордьор на Гинес, като през годините съчетава екстремните си спортни постижения с благотворителни и екологични инициативи. Основна част от неговата дейност е насочена към опазването на световните водни ресурси и насърчаването на отговорното отношение към природата.