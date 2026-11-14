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Иво Балабанов спечели балканската титла по крос кънтри, Девора Аврамова със сребро в Койнаре

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Спорт
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Българските лекоатлети завоюваха два медала на Балканския шампионат, а Панчо Панчев записа най-доброто родно класиране при подрастващите

Иво Балабанов спечели балканската титла по крос кънтри, Девора Аврамова със сребро в Койнаре
Снимка: БТА
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Българските състезатели спечелиха златен и сребърен медал на Балканския шампионат по крос кънтри, който се провежда в Койнаре. Отличията донесоха Иво Балабанов и Девора Аврамова, които се представиха силно в надпреварите при мъжете и жените.

Иво Балабанов триумфира в бягането на 10 километра при мъжете, след като преодоля дистанцията за 33 минути и 5 секунди. Българинът изпревари представителите на Турция Йомер Амачтан и Мурат Емектар, които допълниха почетната стълбичка.

В същата дисциплина още двама български лекоатлети намериха място сред първите десет. Николай Кауфман завърши на осма позиция, а Тенчо Жеков се нареди девети.

При жените Девора Аврамова заслужи сребърното отличие в бягането на 8 километра. Българката финишира за 30 минути и 11 секунди, като остана само на 22 секунди от победителката Ивана Черешньовска от Украйна, която спечели титлата с време 29:49 минути.

Бронзовият медал отиде при туркинята Сюмейе Ерол, която пресече финалната линия за 30 минути и 22 секунди. Другата българска представителка в дисциплината Милица Мирчева завърши на седмо място.

При подрастващите най-предно класиране от българските участници постигна Панчо Панчев. Той зае петото място в надпреварата при младежите до 20 години.

#Балкански шампионат по крос-кънтри в Койнаре #Иво Балабанов #Девора Аврамова

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