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България завърши на 69 място на Младежките олимпийски игри в Дакар

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България участва със 17 състезатели в 13 вида спорт.

стилиян орлинов спечели сребърен медал младежките олимпийски игри дакар
Снимка: БТА
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България завърши на 69-о място в класирането по медали на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Родните спортисти завоюваха сребро и бронз. Втори в скока на дължина в леката атлетика стана Стилян Орлинов, а трети в джудото е Иван Николчев. Място в топ 8 записаха също в плуването Симона Иванова - четвърта на 400 метра свободен стил и седма на 200 метра свободен стил, на 400 метра в бягането Васил Антонов е четвърти, на 3000 метра Зара Илиева завърши шеста, във фехтовката Никола Меицов е седми и други.

България участва със 17 състезатели в 13 вида спорт.

На 69-о място са още Алжир, Еритрея, Филипините и Тайланд.

Начело в класирането е Китай с 33 медала (18 златни, 8 сребърни и 7 бронзови), пред Япония с 28 (11-8-9), Русия с 14 (8-4-2), Египет с 12 (6-1-5), Етиопия с 8 (5-3-0), домакините от Сенегал с 12 (5-0-7) и други.

Общо 99 нации завоюваха отличия от Игрите в Дакар.

#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

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