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Въздушното пространство на САЩ е отворено

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Въздушното пространство на Съединените щати е отворено отново, след като за няколко часа всички полети от и за страната бяха спрени.

Причината - срив на комуникационните системи за управление на въздушното движение. На пресконференция в Белия дом министрите на вътрешните работи и на транспорта - Маркуейн Мълин и Шон Дъфи, увериха, че хаосът по летищата ще бъде овладян постепенно.

Мълин подчерта, че няма никакви доказателства, че е възможно да става дума за кибератака, но разследването продължава. Вътрешният министър добави, че не е имало опасност за обществото.

Според американски медии са засегнати над 15 000 полета. Това е най-дългото затваряне на въздушното пространство в Съединените щати след терористичната атака през септември 2001 година. Ето какво каза американският министър на транспорта.

Шон Дъфи, министър на транспорта на САЩ: „ В 8:15 ч. тази вечер, източноамериканско време, отворихме въздушното пространство. Това означава ли, че всички ще излетят сега? Ще бъде бавно, разбирате. Така че, ако сте на летище, проверете вашата авиокомпания. Всичко зависи от това дали имаме налични екипажи, дали имаме пилоти и стюардеси за вашия полет. Ще направим всичко възможно, за да има повече полети.“



#САЩ #въздушно пространство #кибератака

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