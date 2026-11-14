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Димитър Михайлов обяви кандидатурата си за председател на Българската федерация по таекуондо

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Спорт
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Той заяви, че разчита на подкрепата на голяма част от клубовете в страната и има амбицията да продължи развитието на българското таекуондо, като надгради постигнатото през последните години под ръководството на починалия Слави Бинев.

Димитър Михайлов
Снимка: Пресслужба
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Димитър Михайлов обяви кандидатурата си за председател на Българската федерация по таекуондо. Той заяви, че разчита на подкрепата на голяма част от клубовете в страната и има амбицията да продължи развитието на българското таекуондо, като надгради постигнатото през последните години под ръководството на починалия Слави Бинев.

Михайлов постави като основни приоритети изграждането на добър управленски екип, въвеждането на ясни правила и прозрачност в работата на федерацията.

„Постигнахме много през последните години. Резултатите са факт, но трябва да продължим. Вярвам, че с добър екип, ясни правила и прозрачност на управлението ще успеем да продължим пътя, по който тръгнахме преди доста години, и дори да го надградим“, заяви кандидатът.

Той определи 2027 година като изключително важна за българското таекуондо. През нея предстоят три световни първенства – за мъже и жени, за състезатели до 21 години и за кадети. България ще бъде домакин на шампионата на планетата до 21 години.

Михайлов посочи, че страната ни разполага със силни мъжки и женски национални отбори и седем състезатели, които заемат високи позиции в олимпийската и световната ранглиста и имат реални шансове да спечелят квоти за Олимпийските игри директно чрез класирането си.

Сред значимите успехи той открои класирането на Християн Георгиев за финалния турнир от веригата Гран при. Българинът получи покана за надпреварата, в която участват 12-те най-добри състезатели в олимпийската категория до 58 килограма.

Като човек, преминал през различните етапи в таекуондото – от състезател до организатор на международни турнири, Димитър Михайлов подчерта, че клубовете са в основата на успехите и трябва да получават по-голяма подкрепа.

„Аз се занимавам с таекуондо от петгодишен и съм минал целия път – от трениращ и национален състезател до шампион от международни състезания и организатор на едни от най-големите турнири в света. Ясно осъзнавам ролята на клубовете и това, че те са двигателят на Българската федерация по таекуондо. Нашата работа е да ги подпомагаме и да работим заедно с тях. Клубовете са основата на масовия спорт, а когато имаме масов спорт, имаме здраво и успешно общество и възможност бъдещите олимпийски шампиони да получат шанс за изява“, заяви той.

Михайлов коментира и публикациите за финансовото състояние на федерацията след смъртта на Слави Бинев. Той уточни, че въпреки че е член на Управителния съвет от 2016 година, никога не се е занимавал с финансовите дела и няма информация за актуалното състояние.

„Нямам представа какво е финансовото състояние на федерацията. Независимо че съм член на Управителния съвет от 2016 година, никога не съм се занимавал с финансовите дела. Въпросът е логичен – трябва да видим какво е състоянието на федерацията“, посочи кандидатът.

Той потвърди, че ако бъде избран за председател, ще бъде направен одит, за да се установи какво е финансовото и организационното състояние на федерацията и какво наследява новото ръководство. По отношение на предстоящото извънредно Общо събрание Димитър Михайлов съобщи, че в Управителния съвет е обсъждана датата 12 декември.

„Не можем да отлагаме във времето избора на председател и нов Управителен съвет, защото от това страда целият ни спорт. Колкото по-бързо има легитимно избрано ръководство, толкова по-добре за клубовете и състезателите. Предстои ни изключително важна 2027 година“, допълни той.

#Димитър Михайлов

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