БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"

Сноубордистът Радослав Янков е поредният герой в документалната поредица на БНТ "Спортните таланти на България".

Екип на БНТ проследява пътя на българина в Световната купа по сноуборд и на олимпийските игри.

"Изисква много, тъй като това е моят живот. За мен сноубордът е голямата ми страст", споделя Янков пред камерата на БНТ.

Радослав Янков има 4 участия на Зимни олимпийски игри - Сочи 2014, Пьонгчанг 2018, Пекин 2022, Милано-Кортина 2026.

Първият му голям пробив и дебют в елиминациите на Световната купа по сноуборд е на 12 декември 2015 г. в Кареца (Италия). В дисциплината паралелен гигантски слалом той печели историческата си първа победа за Световната купа. По-късно същия сезон (2015/2016) Радослав Янков триумфира и с Големия кристален глобус в паралелните дисциплини.

Гледайте филма на Калин Гугов "Частица от себе си" на 14 ноември, събота от 19:30 ч. по БНТ 3.