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Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 02:55 мин.
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Президентът Карол Навроцки прекъсна пътуване до Сенегал заради напрежението

Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
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Полиция влезе в сградата на Конституционния съд на Полша след протести и сблъсъци заради отстраняването на председателя на институцията. Президентът Карол Навроцки прекъсна пътуване до Сенегал заради напрежението и предупреди, че продължаващият конфликт с правителството на Доналд Туск застрашава вътрешната сигурност на страната. По-рано тази година Навроцки отказа да приеме клетвата на трима от шестимата съдии, номинирани от парламента. Отстраненият председател на съда не допусна съдии да встъпят в длъжност, избрани от настоящото парламентарно мнозинство.

Криза в Конституционния съд във Варшава. Сили за борба с безредиците бяха разположени в сградата, след като привърженици на опозиционната партия "Право и справедливост" се опитаха да нахлуят вътре. Причината - отстраняването на председателя на съда и неговия заместник.

В Екс Конституционният съд определи действието като държавен преврат, а демонстранти скандираха срещу премиера Доналд Туск. Подкрепяният от бившето националистическо правителство президент Карол Навроцки обърна самолета си, докато беше на път за Сенегал, и беше забелязан да влиза в съда.

Павел Шефернакер, говорител на полския президент Карол Навроцки: "Предвид заплахата за вътрешната сигурност на Полша, се свикват спешни консултации с участието на представители на парламентарните сили с цел стабилизиране на политическата обстановка и възстановяване на конституционния ред."

Полският министър на правосъдието поиска отнемане на имунитета на председателя на съда Богдан Швенчковски и неговия заместник, за да им бъдат повдигнати обвинения. Правителството на Доналд Туск обеща деполитизиране на съдебната система.

Радослав Шикорски, министър на външните работи на Полша: "Конституционният съд беше политизиран по времето на предишното правителство. Мнозинството в него е избрано от новия парламент и въпреки това отстраненият председател не свикваше Съвета на Съда. В резултат на това те не успяха да приемат дори собствения си бюджет за следващата година."

Според съобщение на сайта на Конституционния съд досегашният председател временно ще бъде заменен от Анна Корвин-Пьотровска. Тя е сред петимата съдии, назначени неотдавна от настоящия парламент, чието назначаване не се признава от Навроцки.

Конституционният съд на Полша е обект на критики от Брюксел заради нарушаване на основни принципи на европейското право.

#Конституционния трибунал #Недоволство #Полша

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