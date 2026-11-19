Румънската АЕЦ „Черна вода“ работи в нормален режим благодарение на увеличения дебит на река Дунав и осигурява близо 20% от необходимото производство на електроенергия в Румъния, съобщи говорителят на румънското правителство Дан Кърбунару след среща на премиера с производителите на електроенергия и природен газ и големите промишлени потребители, предаде агенция Аджерпрес.

Двата блока на АЕЦ "Черна вода" бяха пуснати отново миналата седмица, след като през лятото се наложи да бъдат спрени заради ниското ниво на река Дунав, чийто води се използват за охлаждане на реакторите. В първи блок на централата възникна повреда след пускането на 6 ноември, която бе отстранена няколко дни по-късно.

След срещата на премиера с производителите на електроенергия и природен газ и големите промишлени потребители правителственият говорител съобщи още, че газовите запаси на Румъния в подземните хранилища са достигнали 85%, а добивът продължава.

Правителственият говорител каза, че междусистемната газова връзка Негру Вода-Кардам (на границата между Румъния и България – бел. ред.) позволява при необходимост допълване на количествата газ, постъпващи в националната система, а догодина се очаква да започне добивът от находището „Нептун Дийп“ в Черно море и да осигури покриването на вътрешното потребление.