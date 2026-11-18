Неизвестни засега лица са се опитали да вкарат нелегално мобилни телефони в затвор в Северна Гърция с дрон.

Според информацията призори днес надзирател е забелязал, че над терена на затвора лети дрон. Веднага е била обявена тревога и при проверката е било установено, че дронът превозва пакет, в който имало два мобилни телефона.

Това не е първият случай, в който се установява опит за внасяне на мобилни устройства в същия затвор по изобретателен начин. Миналата седмица при проверка на камион, който доставял хлебни продукти, охраната намерила в долната част на шасито пакет с четири телефона и зарядни устройства, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

През 2023 г. двама служители на затвора бяха осъдени, защото предоставяли мобилни телефони на осъдените срещу заплащане. Тази практика явно е била пресечена, щом на затворниците се налага да измислят сложни схеми за снабдяване с мобилни устройства.