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Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
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Във Видин бързите действия на шофьор на автобус предотвратиха за секунди челен удар с камион. Шофьор на автобус предотврати челен сблъсък с ТИР край Люти дол. Според очевидци камионът, предизвикал инцидента, е продължил, без да спре. Като по чудо няма тежко пострадали.

Около 40 пътници са пътували в автобуса по линията София–Видин, когато ТИР, предприел изпреварване на друг камион, навлязъл в насрещното платно и ударил превозното средство с ремаркето си. Инцидентът е станал около 21:00 часа в района преди Люти дол, край Мездра. Сред пътниците е и Любомир Петков, който е седял в края на автобуса.

Любомир Петков: „Задейства се ABS-ът и усетих удар. След като отидох отпред да видя какво се е случило, видях, че предният прозорец на шофьора, едната част, е счупена. Съответно страничният до него такъв въобще го нямаше. Имаше стъкла вътре. Човекът беше нарязан по ръката и имаше и по ухото точно тук кръв.“

Според пътниците шофьорът е истински герой, тъй като професионалната му реакция спасява живота на всички в рейса.

Любомир Петков: „Благодарение на реакцията на шофьора успява да отиде максимално вдясно, много близо до мантинелата. И съответно избягва челен сблъсък, като ТИР-ът, който идваше отсреща, ни закачи с ремаркето.“

На място са пристигнали полицейски служители, след като пътници подали сигнал на телефон 112. В автобуса е имало камера, а записите от нея са били иззети от полицията. По първоначални данни ТИР-ът не е бил с българска регистрация.

Любомир Петков: „Той въобще не спира да погледне какво се е случило. Абсолютно въобще не спира, просто си продължи по пътя.“

БНТ: Имаше ли пострадали хора от пътниците в автобуса?

Любомир Петков: "За щастие, нямаше."

Няколко часа по-късно пътниците са продължили към Видин с друг автобус.

Вижте повече в прякото включване на Тихомир Игнатов

#Люти дол #тир #Видин #катастрофа

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