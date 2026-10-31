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На косъм от трагедията: Катастрофа между автобус и камион на пътя Ботевград - Мездра

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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На косъм от трагедията: Катастрофа между автобус и камион на пътя Ботевград - Мездра
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Катастрофа между автобус и камион на пътя Ботевград - Мездра се размина без сериозно пострадали пътници. Автобусът тръгнал с час закъснение от автогара София. Минути след като поел по пътя между Ботевград и Мездра, докато се движел в участък, в който ограничението на скоростта е 40 км/ч и при условията на движение в гъста мъгла, в неговата лента се появил тир, който изпреварвал друг камион.

Секунди по-късно камионът и автобусът се сблъскали странично, а навременната реакция на шофьора на автобуса предотвратила сериозен челен сблъсък, след като той бил принуден да премине в най-дясно, при което са нанесени сериозни щети по пътническото превозно средство и мантинелата.

Един от пътниците в автобуса споделя:

“В 20.55 ч. видяхме живота си на лента. Седях на втория ред и имаше някаква бегла видимост въпреки дъжда и мъглата. Изведнъж времето сякаш се забави. Наблюдавахме нещо ужасяващо.
Ярка светлина, насочила се право към нас. Огромен тир изпреварваше друг с невиждана скорост в участък с ограничение 40 км/ч. Настъпи паника. Пътниците започнаха да крещят. Изглеждаше неизбежно. Превозното средство се удари в нас с бясна скорост. Но частично. Шофьорът ни направи нещо. Все още не мога да асимилирам как и какво. Рязък завой към мантинелата, който спаси около 40 човешки живота.Чувството е… своего рода странно. Сякаш живееш за втори път. Благодарение на Бог и шофьора.”

И към този момент пътната обстановка продължава да бъде усложнена поради гъстите мъгли на места и мократа пътна настилка.

#Мездра #автобус #катастрофа

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