Практическо учение със силите и средствата на Единната спасителна система за действия при възникнало бедствено положение тренираха в Кюстендил. Спасителните институции отиграха сценарии за пострадали хора в близост до язовир, който прелива и частично залива населено място.

„Учението поставя няколко цели. Една от тях е правилните действия на ръководствата на съответните щабове на Регионалната дирекция и Общинския щаб за защита при бедствия. Друга цел е подобряване на координацията и взаимодействието между ръководителите на различните институции“, каза комисар Светослав Георгиев, директор на РДПБЗН – Кюстендил.

Според областния управител Атанас Гергинов институциите трябва да работят в синхрон, защото при кризисни ситуации времето за реакция е ограничено. Той определи учението като място, на което да се тренират комуникацията и действията.

Първа долекарска помощ по време на учението демонстрираха и десетки доброволци от Българския червен кръст.

„Подготвени сме, но дай Боже да са само учения, да няма такива наводнения, защото тепърва започва този сезон със снеговалежите и обилните валежи“, посочи Лъчезар Найденов, директор на БЧК - Кюстендил.

В учението се включиха екипи на пожарната, спешната помощ, доброволното формирование от Кюстендил, БЧК и полицията.

Снимки: БНТ