Турция преди балотажа: Ще се повиши ли избирателната активност утре?

Всички 78 секции са готови за изборния ден. Големият въпрос е дали ще се повтори рекордно ниската избирателна активност. Само 91 души бяха гласували в единствената секция в Одрин на първия тур на президентските избори.

Джеват Гюнеш, председател на Дружеството на тракийските балкански турци в Одрин: „Няма да е много висок пак процентът, но няма да е същият, както беше на първи тур. Сега, когато хората имат само двама кандидати, ще участват по-силно в тези избори.“

В Авджълар вече хората са информирани за адресите на секциите, но се очаква само леко повишение на броя на избирателите.

Арзу Ипек, жител на Авджълар и председател на СИК: „Но все пак очаквам да има леко повишение на гласовете, тъй като хората, които гласуваха на предния тур, са информирали своите близки и семейство.“

Хюлия Алтън, жител на Авджълар: „Хем липса на кампания, хората според мен нямат интерес, както преди. Всъщност според мен на предишните избори имаше много политически партии и изселническите мероприятия много се бъркаха. Този път, доколкото ми направи впечатление, няма такова.“

Най-вече социалните мрежи – това е мястото, от което изселниците се информират за вота.

Арзу Ипек, жител на Авджълар и председател на СИК: „На тези избори кампанията беше изцяло в социалните мрежи, нямаше плакати и материали, както имаше на предходни избори.“

Хюлия Алтън, жител на Авджълар: „Кое вълнува хората? Като говорят за България, все става дума за голямата скъпотия, хората все говорят за цените.“

В квартал Гюнешли живеят около 40 хиляди изселници. И тук в единствената секция гласуваха значително по-малко хора – около 150.

Кязъм Кьороглу, председател на Дружеството на балканските турци в кв. Гюнешли, Истанбул: „В Турция ние, ако има турски избори, 85% идват да гласуват. Следващия ден казваме за България и хората не искат. Защо? Нищо няма да се промени, не им вярват и не искат да идват.“

Мустафа Мустафов, координатор на Дружеството на балканските турци в кв. Гюнешли, Истанбул: „2005-а, 2013-а – някъде около 3900 гласа само оттук излизаха, но последните години вече не вярват не само на вашата, но и на турската политика.“

Ниската избирателна активност не е явление само за президентските избори, твърдят изселниците и смятат, че и на следващи избори няма да има голям интерес.