Седем товарни вагона са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод в Русе

Седем товарни вагона, превозващи амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод в Русе. При инцидента част от товара се е разпилял, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че при огледа на местопроизшествието са открити две места с разпиляно бяло гранулирано вещество с общо тегло около 20 килограма. Полицейски служители са иззели проби от веществото и от почвата в непосредствена близост до него за извършване на необходимите изследвания.

За изясняване и документиране на инцидента на място е изпратена дежурна оперативна група на полицията.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ районно управление – Русе, съобщи още Малчева.