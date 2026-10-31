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Кимия Ализаде: Слави Бинев винаги ми е показвал уважение и ме е подкрепял

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Спортистката отдаде почит на убития през миналия уикенд бизнесмен и шеф на родната федерация.

Кимия Ализаде
Снимка: БГНЕС
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Националната състезателка по теакуондо Кимия Ализаде присъства на поклонението пред тленните останки на Слави Бинев. Спортистката отдаде почит на убития през миналия уикенд бизнесмен и шеф на родната федерация.

„Това е ужасна ситуация. Все още не мога да повярвам какво стана. Той беше посланик на българския спорт. Много трудна ситуация за семейството му и за българския спорт“, каза родената в Иран състезателка.

„Имаше огромно влияние, на 100% ни даваше шанс да успеем. Винаги ще го помня като уважителен човек. Той винаги ми е показвал уважение и ме е подкрепял. Наистина не знам какво да кажа“, добави бронзовата медалистка от Игрите в Париж.

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#Кимия Ализаде #Слави Бинев

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