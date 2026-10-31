Кимия Ализаде: Слави Бинев винаги ми е показвал уважение и ме е подкрепял

Националната състезателка по теакуондо Кимия Ализаде присъства на поклонението пред тленните останки на Слави Бинев. Спортистката отдаде почит на убития през миналия уикенд бизнесмен и шеф на родната федерация.

„Това е ужасна ситуация. Все още не мога да повярвам какво стана. Той беше посланик на българския спорт. Много трудна ситуация за семейството му и за българския спорт“, каза родената в Иран състезателка.

„Имаше огромно влияние, на 100% ни даваше шанс да успеем. Винаги ще го помня като уважителен човек. Той винаги ми е показвал уважение и ме е подкрепял. Наистина не знам какво да кажа“, добави бронзовата медалистка от Игрите в Париж.