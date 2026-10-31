Трима журналисти от БНТ с награди от Съюза на българските журналисти

Трима журналисти от БНТ бяха отличени от Съюза на българските журналисти за своята професионална работа и творчески постижения. Церемонията по връчване на годишните награди на СБЖ се провежда в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив и за първи път награждаването е извън столицата.

Водещата на новините „По света и у нас“ Аделина Радева беше наградена в раздел „Телевизионна журналистика“. Операторът на предаването „България от край до край“ Миглена Гайдарова бе отличена в раздел „Операторско майсторство“. Репортерът от Регионалния телевизионен център на БНТ в Пловдив Мариела Хубинова получи отличие за кореспондент от страната.

Традиционно наградите на СБЖ се връчват в навечерието на Деня на народните будители, като наградените са журналисти в различни категории от цялата страна.