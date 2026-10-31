БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Трима журналисти от БНТ с награди от Съюза на българските журналисти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
трима журналисти бнт награди съюза българските журналисти
Снимка: БТА
Слушай новината

Трима журналисти от БНТ бяха отличени от Съюза на българските журналисти за своята професионална работа и творчески постижения. Церемонията по връчване на годишните награди на СБЖ се провежда в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив и за първи път награждаването е извън столицата.

Водещата на новините „По света и у нас“ Аделина Радева беше наградена в раздел „Телевизионна журналистика“. Операторът на предаването „България от край до край“ Миглена Гайдарова бе отличена в раздел „Операторско майсторство“. Репортерът от Регионалния телевизионен център на БНТ в Пловдив Мариела Хубинова получи отличие за кореспондент от страната.

Традиционно наградите на СБЖ се връчват в навечерието на Деня на народните будители, като наградените са журналисти в различни категории от цялата страна.

# Съюза на българските журналисти #отличие #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции (СНИМКИ)
2
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока...
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
5
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
6
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
2
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
3
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
5
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
6
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа

Още от: У нас

Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля
Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля
Значителни валежи в Централна и Западна България утре Значителни валежи в Централна и Западна България утре
Чете се за: 02:22 мин.
След "изчезналите гласове": Кога имаме право да гласуваме повторно с машина След "изчезналите гласове": Кога имаме право да гласуваме повторно с машина
Чете се за: 00:42 мин.
Новият ВСС: Общо събрание на съдиите за избор на неговите представители Новият ВСС: Общо събрание на съдиите за избор на неговите представители
Чете се за: 02:52 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
Чете се за: 02:42 мин.
Сигурността в Черно море: Евродепутатите на посещение във Варна Сигурността в Черно море: Евродепутатите на посещение във Варна
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Още
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги, възможно е да достигнат 10% от оборота Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги, възможно е да достигнат 10% от оборота
Чете се за: 19:17 мин.
У нас
Подготовка за вота: Последни смени в секционните комисии в Бургас
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Сигурността в Черно море: Евродепутатите на посещение във Варна
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Новият ВСС: Общо събрание на съдиите за избор на неговите...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ