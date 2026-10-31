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Значителни валежи в Централна и Западна България утре

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Атмосферното налягане ще бъде около и малко по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините над около 1500-1700 метра надморска височина – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

На места в Западна и Централна България валежите ще бъдат значителни и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен вятър. Температурите ще бъдат с малък дневен ход – минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – предимно между 10° и 15°. В района на София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, около и следобед с валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода ще бъде 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде облачно и с валежи от дъжд, над 1500-1700 м – от сняг. В масивите в Западна и Централна България валежите ще бъдат значителни и на места с гръмотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

В понеделник от югозапад валежите временно ще намалеят и спрат, но ще бъдат значителни през целия ден в Източна България, особено в североизточните райони. Във вторник има повишена вероятност на много места в страната валежите да бъдат значителни. В планините над около 1500- 1600 м ще вали и сняг, а в Рило-Родопската област ще има и гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен вятър, в Източна България изток-североизточен. Минималните температури ще бъдат сравнително високи, а максималните ще бъдат от около 7°-8° до 15°-17°.

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