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Кайл Снайдер: Без Бог нямаше да победя толкова велики шампиони

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Спорт
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Американската звезда триумфира в категория до 97 килограма, в която се събраха четирима олимпийски шампиони, и разкри какво го мотивира да продължава да се бори на най-високо ниво

кайл снайдер без бог нямаше победя толкова велики шампиони
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Американецът Кайл Снайдер спечели златния медал в категория до 97 килограма на Световното първенство по борба, след като надделя в една от най-конкурентните категории на шампионата. В нея участие взеха четирима олимпийски шампиони, което направи битката за световния връх още по-оспорвана.

След триумфа си американската звезда говори за огромната конкуренция, силната си вяра и бъдещите предизвикателства пред него.

"Толкова съм благодарен! Нямаше да мога да спечеля златния медал от световното първенство отново без помощта на Бог. Конкурентите в тази категория са на изключително високо ниво“, заяви Снайдер.

Американецът отдаде заслуженото на своите съперници, като специално отличи някои от най-големите имена в световната борба.

"Абдулрашид Садулаев е един от най-великите борци на нашето поколение. Хасан Яздани е чудовище. В категорията има олимпийски шампиони, а Йошида е много силен и изключително труден за побеждаване състезател. Той ще бъде проблем за всеки през следващите години“, коментира световният шампион.

Снайдер подчерта, че религиозната му вяра има основна роля в неговата кариера и му дава сили да преодолява трудностите срещу най-добрите борци на планетата.

"Нямаше как да премина през всички съперници в схемата без Господ. Моята вяра е много силна и няма как да не съм благодарен за всичко, което успявам да постигна. Посветил съм пътя си на Него и Му дължа всичко за успехите си“, допълни американецът.

Въпреки поредния голям успех Снайдер не бърза да поставя олимпийското злато като непосредствена цел. Той предпочита да гледа към всяко следващо състезание поотделно и да се концентрира върху развитието си.

"Гледам година за година. Сега просто искам да се прибера у дома и да продължа да се боря колкото е възможно по-дълго. Летните олимпийски игри са след две години и има време до тях. Следващата година е Световното първенство и трябва да бъда готов за всички предстоящи предизвикателства“, обясни Снайдер.

Американският борец коментира и възможността да се състезава пред родна публика в Лас Вегас, като не скри вълнението си от подобна перспектива.

"Страхотно е, че ще се борим у дома. Надявам се всички да бъдем успешни“, завърши световният шампион.

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#Кайл Снайдер #Световно първенство по борба в Астана

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