Служители на Столичния зоопарк протестират за по-високи заплати (СНИМКИ)

Служители на Зоологическата градина в София излязоха на символичен протест. Те искат по-високи заплати и подобряване на условията на труд. В декларация, адресирана до кмета на София Васил Терзиев и Столичния общински съвет, работещите настояват фондът за работна заплата на общинското предприятие да бъде увеличен с 50% през 2027 г. и с още 20% през 2028 г. По думите им в момента заплатата на служител в зоопарка е близка до минималната или е около 700 евро.

Мария, протестираща: „Заплатите, особено откакто влезе еврото, просто стигат точно до половината на месеца. Хората не могат да се задържат тук. Млади хора, като дойдат, дори една квартира няма как да си платят, ако са от провинцията. Просто няма никаква мотивация за млад човек да дойде да работи в момента тук. Персоналът в момента е в недостиг.“

Анелия Иванова, КТ „Подкрепа“: „Работните заплати, които получават тези хора, са около минималната работна заплата. Те извършват квалифициран труд, работят в тежки условия, работят в опасна среда, работят 365 дни в годината. Тук няма почивен ден, работят на графици. Предвид това, че заплатите са изключително ниски, има недостиг на персонал, има непрекъснато текучество на обучени специалисти, които напускат зоопарка, защото не могат да издържат семействата си и себе си с тези много ниски работни заплати.“