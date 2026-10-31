Съдът остави в ареста хакера, атакувал БНР, БНТ и държавни институции

С мярка за неотклонение „задържане под стража“ съдът остави 19-годишния хакер, обвинен в кибератаки и кражба на лични данни от държавни институции и обществени медии, сред които и БНТ. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за общо четири тежки престъпления. Адвокатът му поиска по-лека мярка – парична гаранция или домашен арест.

Съдът прие, че обвиняемият няма да се укрие, но може да извърши ново престъпление, макар да не е осъждан. Съдът прие също, че са налице обстоятелства, които го характеризират като извършител с висока степен на обществена опасност. Решението може да се обжалва.