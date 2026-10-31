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Съдът остави в ареста хакера, атакувал БНР, БНТ и държавни институции

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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С мярка за неотклонение „задържане под стража“ съдът остави 19-годишния хакер, обвинен в кибератаки и кражба на лични данни от държавни институции и обществени медии, сред които и БНТ. Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за общо четири тежки престъпления. Адвокатът му поиска по-лека мярка – парична гаранция или домашен арест.

Съдът прие, че обвиняемият няма да се укрие, но може да извърши ново престъпление, макар да не е осъждан. Съдът прие също, че са налице обстоятелства, които го характеризират като извършител с висока степен на обществена опасност. Решението може да се обжалва.

Михаела Николаева, прокурор: „Доволни сме – съдът прецени, че е налице, дори на този ранен етап, обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил престъпната деятелност, за която е привлечен, и с оглед на обществената опасност и тежестта на деянията е налице и другата опасност – от извършване на престъпление, като постанови постановление, с което взема най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.“

#хакер атака #съд #обвиняем #БНТ

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