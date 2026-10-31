10 българи пострадаха при катастрофа край Капъкуле

Катастрофа с български туристи в Турция. Автобус се удари в камион на няколко километра от граничния пункт Капъкуле. Пострадаха 10 души. Четирима бяха прегледани в болници в Одрин, но бяха изписани няколко часа по-късно. Всички туристи пътуват към Русе, откъдето е тръгнал автобуса.

Автобус с около 50 туристи пътува от Русе за Истанбул. Около 1 часа минава през граничен пункт Капъкуле. Заради протест на турски шофьори на пътя за Одрин имало много паркирани камиони в аварийната лента.

Радослава Кафеджийска, генерален консул на България в Одрин: „При катастрофата е имало паркирани тежкотоварни автомобили в аварийната лента непосредствено преди светофара. Нашият автобус – туристически, се удря в спрял на светофара в лявата лента камион, чакащ да извърши маневра наляво, търсейки тир.“

Зад катастрофиралия автобус с друга група туристи е пътувал управителят на фирмата превозвач.

Стилян Николов, управител на фирмата-превозвач: „Тъмно, мъгливо беше, дъжд валеше. Този камион, без да има никакви светлини, все едно е угасен, е в крайна лява лента и е спрян в крайна лява лента. Автобусът, който се удари пред мен в случая, го видя в последния момент. Отделно, че вдясно до него имаше и други спрели камиони. Той, за да избегне удара, тръгна надясно, обаче го закачи в последния момент. След като помогнахме да се извадят хората, се оказа, че шофьорът на камиона е употребил алкохол.“

От агенцията организатор на пътуването разказаха, че шестима от пострадалите са били с охлузвания. Четиримата, откарани в болници в Одрин, са изписани. Двама от тях са с фрактури на крайниците.

Илия Запрянов, управител на туристическата агенция: „Едното е младо момиче на 21 години и една по-възрастна жена. Оказана им е първа помощ, гипсирани са фрактурите, доколкото разбрах. Техни близки изявиха желание и казаха, че веднага тръгват към турската граница и си ги прибраха. Връщаме цялата група обратно в Русе. Следващата седмица им възстановяваме сумите.“

Консулството ни в Одрин и граничните власти са осигурили коридор за по-бързо преминаване на автобуса, който прибира пътниците в Русе.

Радослава Кафеджийска, генерален консул на България в Одрин: „Срещнах се с хората от пострадалия автобус. Разбира се, всички бяха много притеснени, стресирани. Много дълго време чакаха пристигането на автобуса от България.“

Шофьорът на катастрофиралия автобус е освободен и се прибира в Русе с останалите пътници.