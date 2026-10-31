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„Хелоуинско шествие“ в Париж: Поредна вълна от социално недоволство

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Снимка: БТА
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Сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в края на днешното шествие в източната част на Париж. Маршрутът на протеста срещу проблемите в образованието и поскъпването на живота започна мирно и без следа от насилие.

Млади, недоволни, но пълни с ентусиазъм и решени да настояват за по-добри условия в гимназиите и по-адекватно образование. Такива бяха повечето участници в многохилядното шествие, което потегли от Порт дьо Баньоле. Към тях се присъединиха родители, учители и работници, недоволни от поскъпването на живота.

„Тук съм, за да подкрепя учениците. Вече не съм гимназистка, но брат ми е. Той участва в блокадите и затова дойдох тук на негово място, за подкрепа.“

След повече от месец протести правителството реагира с обещания за мерки. Това не е достатъчно – необходими са сериозни промени в образованието, смятат и ученици, и преподаватели.

„Не просто учениците имат проблеми. Това са проблеми на цялото образование.“

Призивът на организаторите в днешните протести беше и към пенсионерите. И те бяха тук, за да подкрепят и критикуват.

„Това си е кражба. Крадат от пенсионерите, крадат от гимназистите, крадат от родителите им, крадат и от търговците. Капиталистите крадат от всички.“

Самият Спайдърмен се присъедини към шествието, въпреки апела на вътрешния министър участниците да не протестират маскирани.

„Тук съм, за да подкрепя учениците и работниците в техните искания. Очевидно те не са били чути, но ние ще продължим, докато не ни се даде това, което искаме. Маскиран съм, за да внеса малко добро настроение и за да усетят хората, че имат супергерой до себе си в техните искания.“

Синдикатите на гимназистите и студентите призовават за масови протести и блокади на учебни заведения във вторник и сряда, а големите синдикати на работниците свикват обща национална стачка в четвъртък, на 5 ноември.

Вижте повече в прякото включване на Милен Атанасов

#Хелоунско шествие #протести #Франция #Париж

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