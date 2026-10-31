БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Младежки протести в Европа: „Поколението Z“ в Германия иска да поеме нещата в свои ръце

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Запази
младежки протести европа bdquoпоколението zldquo германия иска поеме нещата свои ръце
Снимка: БТА
Слушай новината

Масирано полицейско присъствие и барикадирани магазини за бижута и луксозни стоки в Германия заради демонстрации с искания в полза на младите хора. Организаторите от движението „Поколението Зет поема“ говорят за 170 000 участници в повече от 30 града, включително Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Кьолн. Протестите в Германия са вдъхновени от масовите демонстрации във Франция. Недоволни днес излязоха и в Италия, Испания и Португалия – те се обявиха срещу скъпия живот, социалното неравенство, увеличените военни разходи и други проблеми с конкретен национален фокус. Антиправителствени протести има и в Албания.

Организаторите на младежките протести в Германия отхвърлят всякакво насилие, но полицията е решена да не допусне повторение на вандалските прояви във Франция от 17 октомври. Берлин е в контакт с властите във Франция и Италия, включително и заради страхове от включване в протестите на радикални демонстранти от чужбина. Сред причините за недоволство в Германия са скъпият живот, лошото състояние на учебните заведения и обявените бюджетни съкращения. „Институциите, които трябва да подготвят младите за живота, са лишени от средства“, твърдят организаторите. Те са против и въвеждането на доброволно присъединяване към армията, като подозират, че това е прелюдия към възстановяване на наборната военна служба.

Лина Фридрих, говорител на протестното движение: „Днес сме тук, за да се борим за мир и свобода, а не за война и потисничество. Най-важното за нас е повече подкрепа за системата на здравеопазването и образованието. Ние сме против задължителната военна служба и подкрепяме по-справедливото разпределение на тежестта.“

Махса, учителка: „Много се говори за децата, но не се говори с тях. А те обикновено доста добре познават житейските реалности. Ето затова съм тук.“

Хиляди студенти и работници и в Италия поискаха гласът им да бъде чут, включително и чрез обща стачка. Стигна се до сблъсъци с полицията в Рим и Торино. Италианското правителство обяви пакет от 175 милиона евро в помощ на шофьорите на камиони, фермерите и рибарите, които страдат от високите цени на горивата заради войната в Близкия изток. В проектобюджета за догодина е заложен годишен бонус от 2500 евро за работещи под 30 години.

Дамиано Фуза, гимназист: „Два милиона от нас бяха на улицата с ясни искания: край на средствата за военни разходи и посочване на факта, че разходите за живот в страната са свързани с военните разходи. Така се оказваме с училища, които се рушат, заплати, които не могат да гарантират достоен живот на работниците, бъдеще, от което сме лишени, и поскъпващ живот.“

Недоволството и в Португалия е фокусирано и върху криза около цените на жилищата и техния недостиг. Миналата седмица полицията разчисти със сила палаткови протестни лагери в Лисабон и Порто, издигнати по примера на съседна Испания. Имаше десетки пострадали и арестувани. Премиерът на Португалия Луиш Монтенегро призна, че цените на имотите са нараснали двойно в рамките на 10 години. Той обаче приписа проблемите на предишните леви кабинети, които обвини в недостатъчно ново строителство и твърде либерална миграционна политика.

Продължават и студентските антиправителствени протести в Албания с искане за оставка на премиера Еди Рама заради обвинения в корупция, липса на работни места и ниски стандарти в образованието.

#Португалия #Албания #Европа #протести #Германия #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
2
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на света“, сочи проучване
3
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на...
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал, след като полицията влезе в сградата на Конституционния съд
4
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал,...
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
5
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1
6
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Европа

Сигурността в Черно море: Ердоган се срещна със Зеленски в Истанбул
Сигурността в Черно море: Ердоган се срещна със Зеленски в Истанбул
Напрежение в Полша: Навроцки обвини Туск в превземане на Конституционния съд Напрежение в Полша: Навроцки обвини Туск в превземане на Конституционния съд
Чете се за: 03:15 мин.
Без напрежение започна протестът в Париж Без напрежение започна протестът в Париж
Чете се за: 00:35 мин.
Руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна оставиха около 280 хиляди домакинства без ток Руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна оставиха около 280 хиляди домакинства без ток
Чете се за: 00:47 мин.
Недоволството в Париж: Протестиращи без достъп до центъра Недоволството в Париж: Протестиращи без достъп до центъра
Чете се за: 02:45 мин.
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Още
Трима журналисти от БНТ с награди от Съюза на българските журналисти
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ