Младежки протести в Европа: „Поколението Z“ в Германия иска да поеме нещата в свои ръце

Масирано полицейско присъствие и барикадирани магазини за бижута и луксозни стоки в Германия заради демонстрации с искания в полза на младите хора. Организаторите от движението „Поколението Зет поема“ говорят за 170 000 участници в повече от 30 града, включително Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Кьолн. Протестите в Германия са вдъхновени от масовите демонстрации във Франция. Недоволни днес излязоха и в Италия, Испания и Португалия – те се обявиха срещу скъпия живот, социалното неравенство, увеличените военни разходи и други проблеми с конкретен национален фокус. Антиправителствени протести има и в Албания.

Организаторите на младежките протести в Германия отхвърлят всякакво насилие, но полицията е решена да не допусне повторение на вандалските прояви във Франция от 17 октомври. Берлин е в контакт с властите във Франция и Италия, включително и заради страхове от включване в протестите на радикални демонстранти от чужбина. Сред причините за недоволство в Германия са скъпият живот, лошото състояние на учебните заведения и обявените бюджетни съкращения. „Институциите, които трябва да подготвят младите за живота, са лишени от средства“, твърдят организаторите. Те са против и въвеждането на доброволно присъединяване към армията, като подозират, че това е прелюдия към възстановяване на наборната военна служба.

Лина Фридрих, говорител на протестното движение: „Днес сме тук, за да се борим за мир и свобода, а не за война и потисничество. Най-важното за нас е повече подкрепа за системата на здравеопазването и образованието. Ние сме против задължителната военна служба и подкрепяме по-справедливото разпределение на тежестта.“

Махса, учителка: „Много се говори за децата, но не се говори с тях. А те обикновено доста добре познават житейските реалности. Ето затова съм тук.“

Хиляди студенти и работници и в Италия поискаха гласът им да бъде чут, включително и чрез обща стачка. Стигна се до сблъсъци с полицията в Рим и Торино. Италианското правителство обяви пакет от 175 милиона евро в помощ на шофьорите на камиони, фермерите и рибарите, които страдат от високите цени на горивата заради войната в Близкия изток. В проектобюджета за догодина е заложен годишен бонус от 2500 евро за работещи под 30 години.

Дамиано Фуза, гимназист: „Два милиона от нас бяха на улицата с ясни искания: край на средствата за военни разходи и посочване на факта, че разходите за живот в страната са свързани с военните разходи. Така се оказваме с училища, които се рушат, заплати, които не могат да гарантират достоен живот на работниците, бъдеще, от което сме лишени, и поскъпващ живот.“

Недоволството и в Португалия е фокусирано и върху криза около цените на жилищата и техния недостиг. Миналата седмица полицията разчисти със сила палаткови протестни лагери в Лисабон и Порто, издигнати по примера на съседна Испания. Имаше десетки пострадали и арестувани. Премиерът на Португалия Луиш Монтенегро призна, че цените на имотите са нараснали двойно в рамките на 10 години. Той обаче приписа проблемите на предишните леви кабинети, които обвини в недостатъчно ново строителство и твърде либерална миграционна политика.

Продължават и студентските антиправителствени протести в Албания с искане за оставка на премиера Еди Рама заради обвинения в корупция, липса на работни места и ниски стандарти в образованието.