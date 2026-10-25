Нови протести и сблъсъци в Албания

Нова вечер на протести и сблъсъци с органите на реда в Албания. Протестиращите хвърляха камъни, коктейли "Молотов", дървени и метални пръти и други предмети по служителите на реда и подпалиха входа на Министерството на земеделието в Тирана.

Полицията за борба с безредиците използва сълзотворен газ, водни оръдия и гумени куршуми, за да ги разпръсне. Петима полицаи са пострадали в резултат на нападения от страна на маскирани и агресивни лица, съобщиха от полицията. Проверява се и случай на ранен в окото протестиращ.

Демонстрациите започнаха заради проект за строеж на луксозен комплекс в близост до защитена местност, но прераснаха в гняв срещу правителството на Еди Рама, липсата на работни места и ниското качество на образованието. Протестиращите искат и оставката на министър-председателя, който спечели четвърти пореден мандат миналата година. Рама отказва да напусне поста си. Днес Рама отново отправи призив за диалог.