ЦСКА и Славия не се победиха в първия мач на обновения стадион "Българска армия"

ЦСКА откри новия стадион "Българска армия" с нулево равенство срещу Славия в градско дерби от 14-ия кръг на Първа лига. По ирония на съдбата, срещата беше повторение на онази от 1950-а година, когато двата отбора отново откриват стадиона с мач по между си. Тогава двата отбора носят имената Народна войска и Строител.

Емоционалната вечер започна с тържествена церемония по откриването на новото съоръжение, а някои от най-големите имена в историята на ЦСКА, а и на българския футбол уважиха събитието. Препълненият стадион обаче не успя да види и гол дори в новите врати, а двата тима могат да съжаляват за своите пропуснати възможности.

В 23-ата минута вратарят на "червените" Лапоухов направи грешка при излизането си и даде възможност на Йоан Борносузов, който обаче не успя да прокара топката в мрежата. Последваха нови силни минути за ЦСКА, като вратарят на гостите Иван Андонов трябваше да избива над гредата удари на Жордао и Макс Ебонг. Ебонг имаше още една възможност да се разпише в последната минута на първата част, но пак вратарят на Славия показа майсторство и спаси изстрела на беларуския национал.

"Армейците" излязоха на терена амбицирани, минути след като в паузата млада двойка се врече във вярност след предложение за брак. "Червените" можеха да изостават, ако не беше спасената от вратаря им дузпа. В 52-ата минута Славия пропусна чудесна възможност да открие резултата, като наказателният удар, изработен от младото крило Васил Казълджиев. Решението дойде със закъснение и с помощта на системата за видеоповторение (ВАР), откъдето повикаха рефера Радослав Гидженов да преразгледа ситуация, в която Родригес спъва откъсналото си крило на "белите". При изпълнението обаче Минчев би долу до вратаря и Лапоухов отби топката.

След това ЦСКА отново увеличи оборотите и имаше няколко много хубави атаки, в които да вкара гол. В 73-ата минута Стефано Сенси беше на голова позиция, ударът му беше плътен, но стражът Андонов показа рефлекс и изби в ъглов удар.

Секунди след като се появи на терена младият Емилиан Гогев от Славия можеше да се окаже и автор на първото попадение на новия стадион на ЦСКА. Той прати топката в мрежата, но беше в положение на засада.

ЦСКА, който записа четвърто равенство в 13 мача, има 31 точки и е на 2-о място в класирането, докато Славия е 7-а с 13.