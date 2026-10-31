След изборите в Сърбия: Каква е формулата на победата на сръбските студенти?

В Сърбия, където миналата неделя сръбските студенти отбелязаха победа срещу Вучич, правят равносметка на вота и едновременно с това план за управление. Каква е формулата на победата в Сърбия, която се роди в университета в Нови Сад през април миналата година – студентите да се явят с една листа, в която да няма нито един студент, а кандидатите да бъдат избрани с дълга и сложна процедура с право на вето. Снощи в „Панорама“ Бойко Василев разговаря с един от новосадските студенти Вукашин Джинович.

БНТ: Как вие, студентите, ще управлявате – ще влезете ли в правителството и ще контролирате ли правителството? Или ще изберете правителството и след това ще се оттеглите?

Вукашин Джинович: "Ние избирахме в нашата листа хора, които са почтени, доказани експерти, на които имаме пълно доверие. Вече от няколко месеца разговаряме с тях, заедно с тях съставихме и програмата си. Те ще станат членове на правителството, имаме доверие в тях, в координация с тях. С другите експерти, които през тези две години ни помагаха, ще продължим активно да общуваме, да обсъждаме и заедно да намерим най-добрите решения за министрите и за премиера.

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