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Валежи в Централна и Западна България утре

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През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините над около 1600 метра – от сняг. На места в Западна и Централна България валежите ще са значителни и придружени от гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен вятър. Температурите ще са с малък дневен ход – минималните ще са между 6° и 12°, а максималните – между 9° и 16°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, около и след обяд с валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра – от сняг. В масивите в Западна и Централна България валежите ще са значителни и на места с гръмотевици. Ще духа умерен, а по високите части – силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

И на Балканския полуостров ще има валежи от дъжд, на много места в западната половина от полуострова – значителни по количество. В района на Гърция ще има и гръмотевична дейност. В планините и в северозападните райони на Балканите дъждът ще преминава в сняг.

И на Апенинския полуостров ще бъде дъждовно. На места количествата ще са значителни и ще има гръмотевична дейност. В района на Алпите валежите ще са от сняг. Дъжд и сняг ще вали и в Австрия, и на Скандинавския полуостров. Слънчево ще бъде утре на Пиринеите, както и в по-голямата част от Франция.

У нас в понеделник от югозапад валежите временно ще намалеят и спрат. Значителни ще бъдат през целия ден в Източна България, особено в североизточните райони. Температурите ще се повишат с около градус.

Във вторник валежите отново ще се активизират и има повишена вероятност на много места в страната да са значителни. В планините над около 1500-1600 метра ще вали и сняг, а в Рило-Родопската област ще има и гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен, в Източна България – изток-североизточен вятър. Минималните температури ще останат без промяна, а максималните ще са в широки граници – от 7° до 17°.

В сряда в Източна България валежите ще продължат, а в Западна постепенно ще спират. Вятърът в Западна България ще отслабне, в Източна ще е умерен, от север-североизток. Температурите слабо ще се понижат.

В четвъртък ще е почти без валежи, а облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът и в източните райони ще отслабне. Ще застудее още малко и минималните температури ще са между 2° и 7°, а максималните – между 6° и 11°.

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