Катастрофата с български туристи в Турция: Хората от автобуса вече се прибраха в Русе

Всички туристи, които бяха в автобуса, катастрофирал в Турция, се прибраха в Русе тази вечер.

Автобусът се удари в камион на няколко километра от граничния пункт Капъкуле. Пострадаха 10 души. Четирима бяха прегледани в болници в Одрин, но бяха изписани няколко часа по-късно.

„Какво да видиш в тъмното? Истината е, че шофьорът предотврати по-лошото, което е можело да се случи, и го доказа експертизата в полицията в Одрин. Нямаше да е с нас да се върне на 100%.“ „Той беше задържан и се доказа, че не е виновен той. Няма как горкият човек да знае, че пред него има пиян и не знаеш какво прави – тираджия.“