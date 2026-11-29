Старши треньорът на Левски Драган Нешич похвали състезателките си за показаното срещу хегемона във волейболното първенство при дамите Марица Пловдив. „Сините“ се представиха равностойно във втория и третия гейм, но все пак отстъпиха с 12:25, 19:25, 18:25.

„Не съжалявам за нищо. Първо искам да поздравя моя отбор, който се бореше. Марица е нещо, което трябва да следваме като работа и организация на игра. За мен беше удоволствие да играем по този начин срещу Марица. Марица е наш мотиватор, искам да ги доближим като качество“, каза Нешич пред камерата на БНТ.

„Първата част на шампионата не е толкова интересна, важни са плейофите. Изиграхме сериозен мач, не направихме толкова грешки. Марица не ни позволи да покажем повече, за което ги поздравявам. Аз съм изключително горд от моя отбор. Имаме какво да покажем в този шампионат. Целта ни е да играем всички големи финали, но имаме противник от другата страна. Не искам да мечтая, но виждам, че моят отбор ден след ден показва по-добро и по-добро качество“, добави специалистът.

Вижте интервюто във видеото!