Марица (Пловдив) победи с 3:0 гейма Левски в голямото дерби на 8-ия кръг в Националната волейболна лига при дамите. Срещата се игра в зала „Строител“, а в отделните части пловдивчанки се наложиха с 25:12, 25:19, 25:18.

Маричанки са напълно безпогрешни от началото на кампанията, след като записаха 8 последователни успеха с 3:0 гейма и еднолично и убедително оглавяват класирането.

За Левски това беше втора загуба в първенството, след като отстъпиха и в столичното дерби срещу ЦСКА в началото на месеца.

„Жълто-сините“ направиха добра генерална репетиция за предстоящия реванша срещу Рибола (Кащела) в турнира за Купата на ЦЕВ, който ще се играе на 2 декември в зала „Колодрума“.

Малко по-късно през днешния ден другия пловдивски тим Марица 2022 (Пловдив) приема Миньор, като срещата отново ще се играе в зала „Строител“.