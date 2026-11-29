Иван Дончев завърши на 40-о място в крайното класиране на 1000 метра на Световната купа по шорттрек в Шанхай (Китай). Асен Гюров е 47-и, а Максим Максимов - 60-и.

Дончев достигна до четвъртфиналните репешажи, където се нареди пети в четвърта серия с 1:52.952 минута след падане.

Гюров премина първата фаза от репешажите след второ място в четвърта с 1:30.043 минута, а на четвъртфиналите финишира шести в пета серия с 1:29.762.

Максимов остана четвърти във втора репешажна серия с 1:27.870.

Първи на 1000 метра стана Йенс ван'Т Ваут (Нидерландия) с 1:24.480 минута.