Алис Робинсън от Нова Зеландия спечели гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в американския курорт Килингтън. Микаела Шифрин бе близо до победата при завръщането си на пистата, на която претърпя тежко падане преди две години, но в крайна сметка остана втора.

Робинсън финишира с общо време 2:03.02 минути. Новозеландката бе втора след първия манш с 1:01.62 минути, но успя да запази преднината си в общото класиране на състезанието, въпреки че даде едва 12-о време във второто спускане – 1:01.40 минути. Така тя записа осма победа в кариерата си за Световната купа и седма в дисциплината.

Шифрин имаше аванс от 0.39 секунди пред Робинсън след първия манш, но не успя да го задържи. Влошените метеорологични условия и гъстата мъгла затрудниха състезателките във второто спускане. Американката подходи по-предпазливо и даде едва 23-о време, което я остави на 0.11 секунди от победителката.

Третото място зае друга представителка на домакините – Пола Молцан, която спечели първия гигантски слалом за сезона в Зьолден. Тя завърши на 0.54 секунди зад Робинсън.

Шифрин продължава да няма победа в осемте си участия в гигантския слалом в Килингтън, въпреки че има шест триумфа в слалома на същата писта. Американката, която държи рекорда от 110 победи за Световната купа, за последно спечели състезание в гигантския слалом през декември 2023 година в Линц, Австрия.

Завръщането ѝ в Килингтън бе особено емоционално, тъй като това беше първото ѝ участие на пистата след тежкия инцидент през 2024 година. Тогава тя получи дълбока прорезна рана, след като се удари в предпазните мрежи по време на гигантския слалом. Възстановяването ѝ продължи седмици, а впоследствие американката трябваше да преодолява и посттравматично стресово разстройство, свързано с падането.

През миналия сезон Шифрин спечели девет от десетте състезания в слалома за Световната купа, а през февруари триумфира и с олимпийското злато в дисциплината на Игрите в Милано-Кортина. Шесткратната носителка на Големия кристален глобус започна настоящата кампания със седмо място в гигантския слалом в Зьолден.

През този сезон американката промени фокуса си, като постави по-голям акцент върху гигантския и супергигантския слалом за сметка на коронната си дисциплина. Първото ѝ участие в слалома през кампанията ще бъде в неделя, отново в Килингтън.

В генералното класиране за Световната купа след четири старта води Лара Колтури (Албания) с 286 точки. След нея са Ема Айхер (Германия) с 204 и Сара Хектор (Швеция) със 186.

В подреждането за малкия кристален глобус в гигантския слалом начело е Пола Молцан със 160 точки.