Българската смесена щафета завърши на 13-о място в първия старт за сезона от Световната купа по биатлон в Контиолахти (Финландия).

Лора Христова, Милена Тодорова, Владимир Илиев и Васил Зашев преминаха трасето за 1:12.46.4 час с 10 допълнителни патрона и без наказателна обиколка.

Христова започна много добре на първи пост и се нуждаеше само от един допълнителен патрон във втората си стрелба, след което Тодорова направи същото и излезе осма след второто си посещение на рубежа. Илиев използва два патрона на първата си стрелба и повали всичките мишени във втората, за да предаде 11-и, а на последен пост Зашев имаше нужда от общо шест патрона и така България остана 13-а.

Първото място е за Норвегия в състав Марте Крокстад Йохансен, Марен Елмесет Киркайде, Йохан-Олав Ботн, Ветле Кристиансен. Те завършиха за 1:09.00,6 час, използвайки само пет допълнителни патрона. В топ три са още Франция на 10,3 секунди (4 допълнителни патрона и 0 наказателни обиколки) и Германия на 31,8 секунди (8+2).

22 тима стартираха в надпреварата, но само 17 финишираха.

По-рано днес България се нареди на 20-а позиция в единичната смесена щафета.

Утре Световната купа в Контиолахти продължава със спринтовете за мъже и за жени.