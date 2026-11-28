Светът на професионалния кеч потъна в траур. Една от най-разпознаваемите фигури на WWE през последните години - Бронсън Рийд, чието истинско име е Джърмейн Хейли, почина на едва 38-годишна възраст. Трагичната новина бе потвърдена официално от компанията в петък, 27 ноември.

Смъртта на австралиеца настъпи в момент, в който неговата кариера изглеждаше устремена към най-успешния си период. Със своето внушително физическо присъствие, необичайна за размерите му подвижност и характерния завършващ ход "Цунами“, Рийд се бе превърнал в една от атракциите на седмичните предавания на WWE.

RIP TSUNAMI KING. RIP BRONSON REED. https://t.co/vYt6WfZ9AZ — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) November 28, 2026

Инцидентът, след който Рийд не се завърна на ринга

Последната поява на австралиеца пред публика бе на 7 ноември по време на събитието Crown Jewel в Рияд, Саудитска Арабия. Тогава, в рамките на предварително планиран сегмент, Оба Феми го хвърли от сцената през няколко маси.

WWE wrestler Bronson Reed died today at 38 years old. His death came weeks after he suffered multiple broken ribs and a lacerated kidney at Crown Jewel in Saudi Arabia, after he was thrown off stage by Oba Femi during a match. https://t.co/2aS3HiHaBs — FreeThinkerFitness (@FreeThinkerFit) November 28, 2026

Въпреки че изпълнението привидно премина по план, последствията се оказаха сериозни. Според информация на журналиста Брайън Алварес Рийд е получил множество счупени ребра и разкъсване на бъбрек, което е наложило хирургическа интервенция.

Австралиецът остана в Саудитска Арабия за лечение, докато останалите представители на WWE се завърнаха в Съединените щати. Компанията осигури медицински грижи за кечиста, като на място с него останаха медицински специалисти и високопоставен представител на организацията.

На 17 ноември Рийд се прибра в САЩ, за да продължи възстановяването си в домашни условия. Първоначалните информации бяха обнадеждаващи, а операцията се смяташе за успешна. Само десет дни по-късно обаче дойде трагичната вест за неговата кончина.

Нови подробности за последните дни на Бронсън Рийд

След смъртта на австралиеца започнаха да се появяват допълнителни информации за състоянието му в дните преди трагедията.

Според известния журналист и анализатор на професионалния кеч Дейв Мелцър Рийд не е отговарял на опитите за контакт с него в продължение на два до три дни преди смъртта си.

Bronson Reed had gone two to three days without responding to people before his passing, according to Dave Meltzer. Content creator Smart Mark Alive, who says his information came directly from Reed's family, claimed that The Vision member developed infections and blood clots following surgery after returning to the United States. He urged fans to stop blaming Oba Femi, adding that Reed's death was caused by medical complications. #WWE #BronsonReed — Wrestle Ish (@WrestleIsh) November 28, 2026

Междувременно създателят на съдържание Smart Mark Alive, който твърди, че е получил информацията си директно от семейството на кечиста, съобщи, че след операцията и завръщането си в Съединените щати австралиецът е развил инфекции и кръвни съсиреци.

Той призова почитателите на WWE да престанат да обвиняват Оба Феми за случилото се, като подчерта, че смъртта на Рийд е настъпила вследствие на медицински усложнения.

Тези информации хвърлят допълнителна светлина върху последните дни от живота на кечиста, но все още не са официално потвърдени от WWE или от медицинските специалисти, ангажирани с лечението му.

Въпросите около смъртта му остават

В официалното си съобщение WWE посочи медицински усложнения като причина за смъртта на Рийд, без да разкрива конкретни подробности или да потвърждава пряка връзка с инцидента в Рияд.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026

"WWE е съсипана от новината, че Джърмейн Хейли, известен още като Бронсън Рийд, почина по-рано днес на 38-годишна възраст вследствие на медицински усложнения. Джърмейн беше изключителна фигура в WWE, но по-важното е, че беше невероятен човек, отдаден на семейството си мъж и обичан колега. Нашите мисли и най-дълбоки съболезнования са с цялото семейство на Джърмейн, включително бременната му съпруга Пейдж, тяхната дъщеря, както и с неговите приятели, колеги и почитатели“, се казва в позицията на компанията.

Трагедията предизвика и дискусия относно безопасността в професионалния кеч. Част от феновете и анализаторите призоваха WWE за повече прозрачност около обстоятелствата, довели до смъртта на австралиеца.

Към момента обаче точната медицинска причина за фаталния край и евентуалната ѝ пряка връзка с получените на Crown Jewel травми остават официално непотвърдени.

Кариера, белязана от изпитания и завръщания

Пътят на Бронсън Рийд в професионалния кеч продължи близо две десетилетия и премина през организации в Австралия, Япония и Съединените щати. Освен в WWE той остави следа в New Japan Pro Wrestling и TNA Wrestling.

Австралиецът спечели северноамериканската титла на NXT, но през 2021 година изненадващо бе освободен от WWE. Година по-късно получи възможност да се завърне и постепенно изгради далеч по-значима роля в основния състав на компанията.

Кариерата му бе съпътствана и от редица тежки контузии. През ноември 2024 година Рийд получи фрактура на кост в областта на глезена, а през февруари 2026 година скъса сухожилие на бицепса. Въпреки изпитанията той успяваше да се завръща на ринга, като преди последното си завръщане свали над 45 килограма.

През последните месеци от живота си Рийд бе част от водещата групировка The Vision, редом до Брон Брейкър, Логан Пол, Остин Тиъри и Пол Хеймън. Австралиецът постепенно се утвърждаваше като потенциален участник в главните мачове на най-големите събития на WWE.

Последно сбогом с една незавършена история

Новината за смъртта на Рийд предизвика вълна от съболезнования от кечисти и почитатели по целия свят.

Зад образа на страховития гигант на ринга стоеше съпруг, баща и човек, описван от своите колеги с обич и уважение. Рийд оставя съпругата си Пейдж, тяхната дъщеря и още едно дете, което семейството очаква.

Бронсън Рийд си отиде в момент, в който най-големите успехи в кариерата му сякаш тепърва предстояха. Историята на един кечист, който многократно преодоляваше трудностите и намираше сили да се завърне, приключи твърде рано.

Този път завръщане няма да има.