Възможностите за финансиране на спортните клубове, програмите на Министерството на младежта и спорта (ММС), предвидените средства за спорт в проектобюджета за 2027 г. и подобряването на спортната инфраструктура бяха сред основните теми на среща между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, заместник-министър Мария Цветкова и представители на спортната общност в Бургас. В срещата участваха кметът на Бургас Димитър Николов, заместник-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров, заместник областните управители Георги Маджаров и Веселин Анестиев, както и бившият национал по футбол Златко Янков.

Срещата е част от инициативата на Министерството на младежта и спорта за пряк диалог със спортните клубове и запознаването им с възможностите за държавна подкрепа, действащите програми и финансовите параметри в сферата на спорта.

„За мен е важно да се срещаме със спортните клубове, да чуем какви са проблемите им и от какво имат нужда. Не можем да търсим решения, без да познаваме реалната ситуация на място. Нашата задача е да работим заедно със спортната общност и да създаваме условия за развитието на спорта“, заяви министър Енчо Керязов.

По време на срещата бяха представени действащите програми на ММС, възможностите за кандидатстване и подкрепа на спортните организации, както и основните акценти в проектобюджета за 2027 г. Министърът подчерта, че бюджетът на ведомството ще бъде увеличен с близо 20%, а спортните клубове в страната ще получат с 30% повече финансиране.

„Няма как да очакваме добри резултати, ако състезателите нямат необходимите условия за подготовка. Подкрепата за клубовете, инвестициите в спортна инфраструктура и възможностите за повече деца и млади хора да спортуват трябва да вървят ръка за ръка. Важно е да търсим решения в партньорство с общините и спортните организации“, допълни министърът.

По отношение на спортната инфраструктура в града министър Керязов заяви, че министерството е готово да работи в партньорство с Община Бургас за подобряване на условията за спорт.

„Винаги сме готови да помогнем и сме в диалог с Община Бургас. Насреща сме дотолкова, доколкото са възможностите на Министерството на младежта и спорта. Бургас заслужава да има стадион и лекоатлетическа писта. Има подобни съоръжения, изградени на места, където няма хора, които да практикуват лека атлетика. Такива съоръжения трябва да има и там, разбира се, защото това помага на малките населени места да задържат своите жители. Още по-важно е обаче да ги има в места като Бургас, където има и национални състезатели, които трябва да има къде да провеждат нормално своя тренировъчен процес“, заяви Енчо Керязов.

Сред темите, поставени от представителите на спортната общност, бяха изграждането на лекоатлетическа писта в зала „Арена Бургас“, стопанисването на спортните бази и изграждането на нов градски стадион.

По време на дискусията, в която участваха представители на всички спортове в Бургас, бяха разисквани проблеми във вдигането на тежести, борба, лека атлетика, колоездене, крате, шахмат, ветроходство и др.

Заместник-министър Мария Цветкова представи възможностите за финансово подпомагане на спортните клубове, разясни програмите на ММС и механизмите за подкрепа на тяхната дейност.

Тя акцентира върху целесъобразното разпределение на публичните средства и инвестициите в спортна инфраструктура.

„Финансирането на инфраструктурни проекти за ремонт и модернизация на спортни обекти трябва да става по целесъобразност - там, където има развити спортни клубове“, подчерта заместник-министър Цветкова.

Министър Керязов и заместник-министър Цветкова, заедно със заместник областните управители на област Бургас, провериха на място състоянието на лекоатлетическата писта в спортен комплекс „Славейков“, за чието обновяване Община Бургас има договор с Министерството на младежта и спорта по програмата за споделено финансиране на ведомството.

Министър Керязов благодари на всички участници за ангажираността и участието в диалога със спортната общност.

Министерството на младежта и спорта ще продължи диалога със спортните клубове и местните власти в страната, за да бъдат идентифицирани реалните потребности и търсени възможности за подкрепа и развитие на българския спорт.