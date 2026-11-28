Българските таекуондисти спечелиха два медала в третия ден на европейското първенство за кадети в Букурещ. Габриел Ангелов завоюва сребърно отличие в категория над 65 килограма, а Мария Стоянов се класира на трето място при 55-килограмовите.

Ангелов достигна до финала, където отстъпи пред сърбина Алекса Илич. По пътя към двубоя за титлата българинът победи Тео Елефтериадис и Георгиос Храниотис от Гърция.

Мария Стоянов спечели бронзов медал след достигането до полуфиналите. Българката записа победи над Елени Сарайдари от Гърция и Алиакс Хадасевич от Беларус, а в спор за място на финала загуби от полякинята Грейс Окпурука.

От останалите български представители Ема Братова в категория 59 килограма се изправи срещу испанката Исия Соуса, а Стефани Георгиева при девойките над 59 килограма срещна полякинята Ката Черниевска.

При кадетите Адриан Радославов в категория 57 килограма надигра турчина Метин Джейлан и загуби от молдовеца Лев Чорний, а Спас Трампов в категория 65 килограма отстъпи пред Емануил Мпозоглу от Гърция.

С двете отличия от третия ден България увеличи актива си на европейското първенство до шест медала - два сребърни и четири бронзови.

Утре в Букурещ предстои европейското първенство за деца.