Българската федерация по джудо спечели финансиране по програма "Еразъм+“ на Европейския съюз за реализирането на проекта JUDO KIDS, насочен към популяризирането на спорта сред най-малките.

Основната цел на инициативата е въвеждането на джудото в детските градини в България и Румъния като занимание, което съчетава физическа активност, игрови подход, безопасност и образователни елементи за деца на възраст между 3 и 7 години.

Проектът се осъществява в партньорство с Румънската федерация по джудо, като официално стартира на 1 ноември 2026 година и ще продължи 12 месеца.

Инициативата е одобрена в направление „Малки партньорства“ в областта на спорта по програма „Еразъм+“, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 60 000 евро. Средствата са предоставени от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

В рамките на съвместната инициатива във вторник се проведе работна среща между представители на двете федерации, в която участваха президентите на българската и румънската централа Румен Стоилов и Флорин Берчан.

На разговорите присъстваха още директорът по международни връзки към Българската федерация по джудо Диана Максимова, както и международните арбитри Любов Димитрова и Ивана Митрова. Последната наскоро придоби най-високия съдийски лиценз "А“, съобщиха от родната централа.