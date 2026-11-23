При изключителен интерес и отлична организация в Русе се проведе Държавното първенство по карате втора фаза за всички възрасти. Турнирът събра над 650 заявки за участие от 500 състезатели, представляващи 30 клуба от цялата страна, което го превърна в едно от най-мащабните карате събития у нас през годината.

За първи път от дълго време съдийството беше поверено изцяло на български реферски състав, включващ млади и опитни съдии, като решението беше оценено от участниците и е показател за устойчивото развитие на съдийската школа в България.

Домакините от Община Русе и „Арена Русе“ осигуриха чудесни условия за провеждане на състезанието, което протече при прекрасна атмосфера и взаимно уважение между всички отбори. Организацията беше определена от участниците като перфектна – от логистиката до съдийството и техническото обезпечаване.

В края на първия състезателен ден президентът и вицепрезидентът на Българска Национална Федерация Карате Николай Цанев и Димитър Спасов проведоха среща с ръководителите на клубовете, треньорите и реферите, на която бяха обсъдени спортно-състезателната 2026 година и развитието на карате спорта у нас през следващите години.

Официалната церемония по откриването уважиха Борислав Рачев – заместник кмет „Спорт и младежки дейности“ на Община Русе, Лъчезар Иванов – Директор на ОП „Спортни имоти“, Любомир Христов – мениджър на „Арена Русе“, Христо Банков – дългогодишен деятел в каратето, а поздравителен адрес до БНФК и всички участници изпрати Петър Стойчев - председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта Народно събрание на Република България.

По време на церемонията бяха отличени състезателите с постижения през 2026 година: Теодора Цанева – европейска вицешампионка за жени, Емилиян Димитров – балкански шампион, Симона Костова – балканска шампионка, и Денислав Радев – балкански шампион.

Специално признание получиха реферите Димитър Димитров и Ванчо Опров за 40 години съдийска кариера.

В комплексното класиране по медали първото място зае Карате клуб Цанев с 38 златни, 17 сребърни и 23 бронзови медала (общо 78). Второто място е за Карате клуб Шурикен Кюстендил с 16 златни, 12 сребърни и 19 бронзови медала (общо 47), а третото – за Карате клуб Енсо Mладост с 10 златни, 6 сребърни и 4 бронзови медала (общо 20).