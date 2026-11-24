Шампионката по смесени бойни изкуства Дакота Дичева, която има самоковски корени, посети Спортно училище „Никола Велчев“ в Самоков. Тя се срещна с младите състезатели по борба, наблюдава тяхна тренировка и ги мотивира да продължават да се развиват в спорта.

От името на Община Самоков секретарят Станислава Цветкова връчи на спортистката кристален плакет с герба на общината. Тя ѝ благодари, че винаги говори с любов за Самоков и прославя града по света, като ѝ пожела още много успехи.

По време на посещението треньорът по борба Николай Кашинов приветства Дичева и ѝ каза, че винаги е добре дошла в залата и може да тренира там, когато пожелае.

За Дакота Дичева посещението в Самоков е специално, тъй като това е родният град на баща ѝ. Тя коментира, че обича да се връща и се наслаждава на времето, прекарано тук.

„Тук се чувствам като у дома си. Обичам приятелите на баща ми, градът е малък и всички ги усещам като семейство. Тук съм израснала“, каза Дичева и допълни, че най-много ѝ липсват семейството и спокойният начин на живот в България, когато е във Великобритания.

При всяко завръщане в страната тя първо идва в Самоков, посещава баба си и църквите в града. Обича също да ходи в Боровец и Сапарева баня, а в Дупница се среща с леля си и нейните деца.

В понеделник на пресконференцията за най-очакваното бойно събитие в България през ноември - MAX FIGHT 67, Дакота Дичева бе трогната до сълзи след като получи личен подарък - стихотворение, посветено на нея и ръчно нарисувана картина на лъвица. Тя ще бъде специален гост на галавечерта, която ще се състои на 28 ноември в Бургас.