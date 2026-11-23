Васил Миленчев, едно от най-авторитетните имена в световната фехтовка, беше обявен отново за най-добър съдия на сабя за 2026 година. Миленчев е отличен с това признание за рекордния 11-ти път.



На специална церемония на конгреса на Международната федерация по фехтовка в Будапеща (Унгария) пловдивчанинът получи почетен плакет от и.д. президент на Международната федерация по фехтовка Абдел Монейм Ел Хусейни.

Наградата на Васил Миленчев е признание за българската фехтовка, която е неизменна част от елита на големите състезания, а българските рефери се утвърждават като опитни и безпристрастни арбитри.



Васил Миленчев съдийства на всички турнири за Световната купа на сабя, на европейските и световни първенства. Той редовно е в съдийските бригади на финалите на тези състезания, и оправдава високото доверие с експертиза и хладнокръвие. Пловдивчанинът беше ангажиран на Младежката олимпиада в Буенос Айрес. Той беше част и от олимпиадите в Пекин , Лондон , Рио де Жанейро, Токио и Париж, като на всички тях беше включен в съдийските бригади за финалите.

Церемонията по връчването на наградите на конгреса на Международната федерация по фехтовка можете да гледате на https://fencingtv.com/.