Българските състезатели по спортни танци се представиха успешно на световното първенство на CSIT в Сан Марино, като достигнаха до няколко финала и записаха престижни класирания в различните възрастови групи и дисциплини.

Най-предно класиране постигнаха Камен Иванов и Карина Славчева, които завършиха на четвърто място в стандартните танци при състезателите до 16 години, оставайки непосредствено зад призовата тройка.

В същата възрастова група Кристия Рангелов и Яница Мицева заеха осмата позиция в латиноамериканските танци.

Силно представяне записаха и Любослав Атков и Калина Христова. Българската двойка се класира на пето място в дисциплината десет танца при младежите (Youth Ten Dance), а в латиноамериканските танци (Youth Latin) завърши на десета позиция.

Константин Георгиев и Биляна Стойкова също намериха място сред водещите двойки, като се наредиха осми както в дисциплината десет танца, така и в латиноамериканските танци при младежите.

В категорията до 21 години Владимир Величков и Габриела Рагина достигнаха до седмото място в латиноамериканските танци. Двамата се представиха успешно и при мъжете и жените в дисциплината десет танца (Adult Ten Dance), където достигнаха полуфиналите и завършиха на 11-а позиция.

Още едно класиране сред първите десет записаха Петър Величков и Екатерина Александрова, които заеха осмото място в латиноамериканските танци до 21 години.