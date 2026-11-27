България завоюва още два медала във втория състезателен ден на европейското първенство по таекуондо за кадети в румънската столица Букурещ. Симона Скробанска и Калина Велкова се окичиха с бронзови отличия, а други три български представителки намериха място сред най-добрите осем в своите категории.

Скробанска достигна до почетната стълбичка в категория до 41 килограма, след като записа две победи, преди да отстъпи на полуфиналите пред представителката на Сърбия Надя Бабич.

При 47-килограмовите Калина Велкова преодоля последователно Амиля Ал-Субайхи от Дания и Есманур Азаева от Азербайджан. В битката за място на финала българката загуби от гъркинята Галина Колову и заслужи бронзовото отличие.

Никол Петрова завърши седма в категория до 37 килограма след победа над датчанката Натали Хрушчик и поражение на четвъртфиналите от испанката Анджи Ибарс.

Николина Ватева зае осмата позиция при 44-килограмовите, а Виктория Кулишева се нареди шеста в категория до 51 килограма.

След първите два състезателни дни на европейското първенство в Букурещ България има в актива си четири медала - един сребърен и три бронзови.